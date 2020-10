EXCLUSIV | Marcel Răducanu nu petrece de ziua lui din cauza inimii: „Mă mulțumesc cu Luna”

Cotat cel puțin în primii 10 fotbaliști români all-time, Marcel Răducanu a împlinit, azi, 66 de ani. Răducanu are o cățelușă, Luna, despre care spune că sare mai mult decât avea detenta fostul atacant dinamovist Dudu Georgescu.

Problemele cardiace pe care le are, îl fac pe Marcel Răducanu să nu poată să bea nici măcar un pahar de vin de ziua sa. Distracția sa este Luna, cățelușa familiei, care îl întâmpină de fiecare dată când vine acasă.

”Sănătate îmi doresc, dacă nu era soția mea cred că nu mă prindea vârsta asta. Am probleme cu inima, ea m-a dus la control și sunt sub tratament. Sunt ca taică-meu. A murit la 53 de ani tot din cauza inimii. Nu pot să beau un șpriț de ziua mea. Mai am 2 săptămâni de tratament și apoi poate o să beau un pahar de vin. Asta e și din cauză că în tinerețe, când eram fotbalist mai întreceam măsura.

Mâncam o slăninuță, beam o pălincuță, n-am avut rețineri. Sărbătoresc cu soția, stăm la televizor,. Mă mulțumesc cu Luna (n.r.-cățelușa familiei). Ea mă înveselește întotdeauna. Când vin acasă și dau să o pup, nu mă lasă să mă aplec, că știe că mă doare spatele. Sare și mă pupa direct pe obraz. Sare mai bine decât Dudu Georgescu, are detentă de atacant” a glumit Marcel Răducanu” a spus fostul mare fotbalist care a evoluat și la Borussia Dortmund.