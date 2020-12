EXCLUSIV | Un fotbalist cu CV important a trecut la munca de jos: “Nivelul e foarte scăzut”

Romulus Buia a devenit în această toamnă director tehnic la ACS Poli Timișoara, echipă ajunsă în Liga 3 după ce în urmă cu doi ani era în prima divizie.

Fostul fotbalist încearcă să contribuie la resuscitarea bănățenilor, aflați pe locul 3 în seria lor, la doar două puncte de lider.

“Am vorbit cu domnul Mușat, administratorul special al clubului și am acceptat să mă alătur acestui proiect. De când am venit eu la echipă am câștigat 7 meciuri și am pierdut doar unul.

Din păcate nu sunt oameni care să ne ajute financiar, am combinat tinerețea cu experiența. Sigur că ne-am dori să revenim în Liga 2, dar ne-a dat peste cap și această pandemie. E o problemă cu care nu ne-am mai întâlnit până acum”, a mărturisit Romulus Buia, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Fost fotbalist și al bănățenilor în perioada 2002- 2004 acesta pledează pentru o unificare a forțelor în Banat.

“Ar fi ideal să facem o fuziune dacă ar fi posibil cu echipa de Liga 2, Poli cea adevărată este acolo unde se află și palmaresul. Noi am putea fi echipa secundă a lor, așa cum a mai fost pe vremuri la Timișoara atunci când era Iancu, iar satelitul juca în eșalonul secund.

Așa a fost și pe vremea când era Iancu patron, atunci s-au format Torje, Pantilimon. Acum suntem obligați să avem în echipă trei juniori, ceea ce mi se pare puțin forțat, ar trebui să se schimbe această regulă după ce se termină campionatul ăsta. Nivelul e foarte scăzut”, a mai adăugat Buia.