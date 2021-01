Un dublu campion al României e convins că FCSB va cuceri titlul la finele acestui sezon.

În acest moment, după 17 etape disputate, formația lui Toni Petrea se află în fotoliul de lider în Liga 1, cu 38 de puncte. Campioana CFR Cluj ocupă poziția secundă, cu 37 de puncte, iar CSU Craiova completează podiumul, cu 34 de puncte.

Nana Falemi (46 ani), dublu campion cu Steaua, este de părere că FCSB se va încorona campioana României la finalul acestui sezon.

Fostul jucător din Ghencea mizează pe tinerețea, cuvântul de ordine din tabăra roș-albaștrilor, va fi un factor decisiv în lupta la titlu.

”Pe Steaua mizez la titlu, bineînțeles. Eu îi spun Steaua, voi îi spuneți cum vreți. Pentru mine, ambele echipe sunt Steaua, și cea din Liga 1 și cea din Liga a 3-a.

Distanța nu e mare, se și înjumătățesc punctele. Steaua are o bancă tehnică foarte bună, are experiență și a mai câștigat campionate. Toni Petrea cu Neubert plus ceilalți care ajută acolo.

Știu cum se lucrează acolo, băieții au încredere în ei, se vede o creștere din toamnă. Steaua arată tot mai bine cu fiecare meci care trece. Mă bazez pe tinerețea lor, pe faptul că au mai multă energie.” a declarat Nana Falemi pentru realitateasportiva.net.