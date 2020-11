EXCLUSIV | Un club de tradiție, în pericol după ce patronul a fost arestat: “Păi cine mai dă bani?”

FC U Craiova suferit o lovitură cumplită la mijlocul săptămânii trecute după ce Adrian Mititelu a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare.

Iar momentul a venit cum nu se poate mai rău pentru echipă, aflată în fruntea clasamentului ligii secunde. Iuliu Mureșan așteaptă să vadă cum se va rezolva problema finanțării clubului în lipsa omului care a pompat sume importante în ultimii ani.

“Păi cine o să mai dea bani? Mititelu știu că avea afaceri cu terenuri, mai vindea un teren și dădea la echipă. Va fi și un șoc psihologic, important e cine va asigura bugetul în continuare.

Jucătorii joacă, dar dacă nu îi plătește patronul se strică lucrurile si nu poți sa le mai ceri nimic”, a fost comentariul lui Iuliu Mureșan, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Eugen Pîrvulescu, managerul sportiv al celor de la Csikszereda nu este mirat însă de faptul că oltenii sunt lideri la jumătatea sezonului regulat din Liga 2.

“Nu am apucat să întâlnim toate candidatele la promovare, dar din meciurile disputate până acum am simțit-o foarte puternică pe FC U Craiova. Noi am fost aproape să îi învingem, dar am fost egalați în prelungiri.

În schimb cu Aerostar, în urmă cu o săptămână nu mi-au plăcut deloc. Liga 2 este imprevizibilă, pot să apară multe surprize, iar o echipă aflată în subsolul clasamentului să bată chiar și prima clasată”, a spus și Eugen Pîrvulescu, de asemenea în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.