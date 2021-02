EXCLUSIV | Șeful unei echipe de la noi nu își revine nici acum după ratarea obiectivului: “Este inexplicabil”

Concordia Chiajna și-a propus promovarea în acest sezon, însă evoluțiile ilfovenilor au fost mult sub așteptări.

La fel ca și în sezonul trecut, alb-verzii sunt mai aproape de retroggrade decât de pozițiile furntașe.

“Când am început sezonul acesta și acea campanie de transferuri noi am fost foarte mulțumiți , lotul a fost configurat alături de stafful tehnic. Am făcut acest lot cu mare încredere ne gândeam că suntem printre favoritele certe la promovare.

Din păcate, din diverse motive am ajuns pe locul 15, inexplicabil, am avut o perioadă în care din 24 de puncte am obținut doar unul, nu înțelegeam ce se întâmplă, nu ne puteam explica”, a subliniat Cristian Tănase, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Concordia este la al doilea sezon consecutiv în Liga 2, după ce a retrogradat din prima divizie.

“Atât s-a putut nici ei nu și-au explicat am suferit împreună așa a fost să fie ne pare extrem de rău. Noi când am plecat la drum obiectivul a fost locul 1 și am făcut toate demersurile și chiar jucătorii au spus că nu au nimic de reproșat, nu s-au aliniat planetele”, a completat președintele ilfovenilor.