EXCLUSIV | Povestea incredibilă a unui fotbalist care a scris istorie: “Steaua mi-a blocat transferul la Dinamo!”

Remus Vlad a făcut parte din generația care a adus primul titlu pentru FC Argeș în 1972.

Puțină lume știe că venirea sa la Pitești a fost mai degrabă accidentală. Fostul mare fotbalist și antrenor era pregătit să meargă la Dinamo.

“Am stat 6 luni la Dinamo, participând doar la turnee și antrenamente alături de Lucescu, Pârcălab, Dinu, Nelu Nunweiller. Nu am putut fi legitimat din cauza unor regulamente.

La vremea respectivă jucătorii tineri erau disputați de Steaua și Dinamo. Traian Ionescu, cel care era la vremea respectivă antrenor la Dinamo, m-a urmărit la meicurile naționalei de tineret și mă dorea în Ștefan cel Mare”, și-a adus aminte Remus Vlad, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Iar hunedoreanul arată cu degetul înspre principalul “vinovat”.

“Steaua practic m-a împiedicat să ajung la Dinamo. Trebuia să fac armata, însă am încercat să mă ascund ca să nu mă încoporeze. Am făcut stagiul militar la Caracal, iar atunci a veit la mine un colonel din MApN care mi-a spus că dacă vreau să mă duc la Steaua să mă urc în tren și să merg acolo.

Între timp, cei de la Dinamo îmi oferiseră un apartament și îmi angajaseră soția în București. Până la urmă, fiind această situație incertă, Dinamo și-a făcut alte planuri și m-a cedat până la urmă la FC Argeș. Din fericire acolo am făcut carieră fotbalistică, am jucat alături de Dobrin și am luat titlul în 1972″, a mai detaliat Remus Vlad.