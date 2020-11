EXCLUSIV | Mesaj mobilizator pentru fanii lui Dinamo: “Doar în voi mai este speranța!”

Fanii “câinilor” au făcut eforturi mari în prima parte a anului pentru a menține clubul pe linia de plutire.

Iar implicarea lor financiară a ajutat Dinamo să depășească o perioadă tulbure în care Ionuț Negoiță cauta cumpărător pentru gruparea din Ștefan cel Mare.

“Sunt impresionat de fanii lui Dinamo care au ajutat clubul în cea mai dificilă perioadă a existenței sale. A fost o susținere substanțială, au reușit să intervină la timp.

În acel grup de suporteri este singura speranță ca echipa să mai pâlpâie. Am vrut să fiu prieten cu ei, material nu am cum să ajut, pentru că nu pot face față. Eu am lucrat atunci când erau alte vremuri în fotbal”, a mărturisit Remus Vlad, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Acesta nu este deloc optimist în privința rezolvării situației de către actuala administrație.

“Cred că cei care au fost în conducerea clubului, inclusiv fostul finanțator Ionuț Negoiță, trebuiau să se înconjoare de specialiști. Acum, e nevoie de o colaborare între toți factorii de acolo, pentru ca situația să se îndrepte.

Cred că atunci când te duci cu pălăria întinsă lumea te consideră un nimeni. Nu știu de unde au apărut acești spanioli. A fost o nuanță de bucurie în primă fază, dar cine să vină din Spania în România și să cunoască și realitatea românească?

Nu cred în această grupare spaniolă, în ceea ce se poate întâmpla acolo. Cum să se transfere jucători cu anumită ținută pe contracte atât de mari? Apar tot felul de probleme pe urmă, dezbinări, bisericuțe, grupulețe“, a mai precizat fostul mare antrenor.