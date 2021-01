EXCLUSIV | Obiectiv schimbat pentru o echipă cu pretenții din Liga 1: “Este păcat să nu încerci”

Sepsi a surprins plăcut în această stagiune după ce în sezonul precedent a terminat abia pe locul 9.

Iar după ce au obținut 32 de puncte în primele 19 etape, roș-albii din Covasna visează cu ochii deschiși la o a doua prezență în play-off după cea din urmă cu doi ani.

“Sperăm să ne consolidăm poziția de play-off este unul dintre obiectivele noastre stabilite înaintea debutului acestui sezon 2020-2021, în condițile în care am adus jucători cu experiență cum ar fi Mitrea, Aganovic, Fofana.

Sunt jucători care au activat la echipe care au câștigat trofee, sperăm să mai completăm lotul cu încă 1-2 jucători”, a mărturisit Cornel Șfaițer, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Iar odată ce vor ajunge între primele 6 echipe ale campionatului, oficialii lui Sepsi se vor gândi și la o prezența în premieră în cupele europene. Doar primele două clasate și câștigătoarea Cupei României vor avea garantată participarea europeană. Ocupanta celui de-al treilea loc al podiumului va da baraj cu cea mai bună echipă din play-out pentru un bilet în competițiile continentale.

“În condițiile în care prinzi play-off-ul o să încerci să obții un loc cât mai bun. În debutul acestui an am dominat Craiova, ne-am bătut de la egal la egal cu CFR-ul, iar cu FCSB nu este mult de când am jucat și puteam învinge.

Am bătut Dinamo, am jucat de la egal la egal cu fiecare adversar. E normal că îți dorești mai mult, cu excepția a 2-3 echipe din campionat toate își propun să ajungă în play-off-ul. Este o luptă strânsă, este păcat să nu încerci”, a mai precizat oficialul ardelenilor.