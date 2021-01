EXCLUSIV | Analiza făcută de oficialii revelației Ligii 1 după primele etape din 2021: “Nu este o surpriză pentru noi”

Sepsi și-a păstrat poziția a patra de la sfârșitul anului 2020 deși a avut parte de adversare extrem de dificile în primele patru runde din returul stagiunii actuale.

Covăsnenii au obținut 5 puncte din duelurile cu U Craiova, CFR Cluj, Astra și Viitorul.

Nu este o surpriză pentru noi, sincer ne așteptam să obținem chiar mai mult, în prima etapă, la Craiova am făcut un joc bun puteam să înscriem. Cu CFR am avut o repriza excelentă, dar dupa roșul lui Bouhenna am avut de suferit.

Și a fost un rezultat nemeritat în condițiile în care am avut două ocazii de a marca în inferioritate. Dar am luat 3 puncte cu Astra, o echipă grea care luptă pentru play-off an de an și în condițiile în care am avut 12 jucători indisponibili”, a caracterizat Cornel Șfaițer parcursul fotbliștilor antrenați de Leo Grozavu, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Echipa din Ardeal a fost afectată și ea în ultima perioadă de infectările cu noul virus din China.

“L-am mai avut și pe Florin Ștefan cu probleme medicale, Bouhenna suspendat, stafful tehnic a trimis în teren o echipă cu multe noutăți, dar cei care au intrat au dat dovadă de caracter și ne-am impus categoric.

Personal m-am bucurat pentru victorie, decât două egaluri mai bine un succes. Ne așteaptă în continuare jocuri ce devin și mai grele în condițiile în care avem probleme de efectiv. O să revină și Leo Grozavu pe bancă, mai sunt multe etape de jucat din acest retur”, a încheiat Șfaițer.