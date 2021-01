EXCLUSIV | Mulțescu, mesaj pentru Cortacero: ”Așteptăm banii și acțiunile!”

Gigi Mulțescu (69 ani) a vorbit despre situația complicată din Ștefan cel Mare.

Banii promiști de Pablo Cortacero întârzie să apară, însă ”SMURD” rămâne optimist.

Experimentatul tehnician așteaptă ca jucătorii să își încaseze salariile restante, iar spaniolii să cedeze acțiunile suporterilor din DDB, care au ținut clubul în viață în această perioadă.

”Dinamo așteaptă să vină banii, acțiunile. Poate să își revină dacă se rezolvă aceste lucruri. Să aducă ce au promis. Numai DDB a susținut clubul. Toate cuvintele frumoase și toată iubirea pentru ei. Fanii au salvat-o de la faliment.

Așteptăm, acum, în ceasul al 12-lea. E greu să mai ai încredere (n.r. – în Dorin Șerdean). Am încasat 1.500 de euro, împreună cu fiul meu, pe trei contracte. Până au venit ei, am avut alt contract.

Eu pentru Dinamo am făcut cele mai mari sacrificii, încă din anii ’90. Am luat echipa fără niciun ban și am fost pe locul 2. Când a fost greu am venit. Vedem ce va fi zilele astea. Noi nu mai credem. Ei au o șansă să se reabiliteze.” a declarat Gigi Mulțescu la Realitatea Sportivă.