Mircea Bornescu a oferit prima reacţie, după ce FC Universitatea Craiova 1948 a învins-o pe Rapid Bucureşti, în play-off-ul Ligii a 2-a, scor 1-0.

După victoria de pe ,,Ion Oblemenco”, Bornescu s-a declarat mulţumit de rezultat, având în vedere că echipa lui Eugen Trică a jucat 30 de minute în inferioritate numerică.

Oficialul Craiovei a apreciat şi atitudinea jucătorilor din teren, care au dat dovadă de determinare şi spirit de sacrificiu. Acesta este şi de părere că meciul a fost unul de nivelul Ligii 1.

,,Mai avem până la Liga 1. A fost un meci dificil, a doua repriză am jucat în 10 oameni şi a fost destul de greu, pentru că Rapid este o echipă puternică, a avut posesia, are jucători foarte tehnici şi ne-a fost destulde greu. Mă bucur că băieţii noştri au rezistat, au dat dovadă de determinare, de spirit de sacrificiu de când am venit aici.

Starea de spirit a jucătorilor, am încercat să lucrăm foarte mult la mental cu ei, să le dăm încredere, să fie puternici şi că pot învinge pe oricine. Uşor-uşor s-a văzut că pot suferi, pot juca în situaţii extreme, în care sunt cu un om în minus, cu echipă puternică precum Rapid şi mă bucur foaret tare de acestă victorie şi pentru ei, pentru că au trecut prin multe grele până să venim noi aici. Cred că meciul a fost peste nivelul unor partide de Liga 1.”, a declarat Mircea Bornescu, în exclusivitate, pentru Realitatea Sportiva.

În urma rezultatului din această seară, Universitatea Craiova 1948 se află pe locul 1 în clasament, cu 45 de puncte acumulate până în prezent.

De cealaltă parte, Rapid Bucureşti ocupă poziţia a 2-a în clasament, cu 42 de puncte acumulate până acum.