EXCLUSIV | Mesajul lui Laszlo Balint pentru fanii arădeni după startul de sezon: “Vă promit acest lucru”

Tehnicianul celor de la UTA a tras concluziile după șase etape jucate din noul sezon al Ligii 1, în care nou-promovata a obținut șapte puncte.

UTA este acum pe locul 12 în campionat și va juca împotriva celor de la Hermannstadt în următoarea etapă.

“Startul a fost destul de dificil, ca pentru o nou-promovată, ne doream să obținem mai mult mai ales prin prisma programului pe care l-am avut. Clasamentul este însă unul foarte strâns, o victorie te poate aduce în prima jumătate a clasamentului. Multe meciuri stau sub semnul echilibrului.

Partidele sunt intense, detaliile fac diferența. Lupta se va duce până în ultima etapă a acestui sezon. Sper să se regleze și problemele de arbitraj pentru că noi cumva depindem de prestațiile lor. Apar erori deși consider că avem arbitri talentați însă implementarea VAr o consider neapărat necesară”, a declarat Laszlo Balint, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

Antrenorul speră ca echipa sa să arate mult mai bine la reluarea Ligii 1.

“Cauzele pentru care am pierdut puncte sunt multe și obiective. Am identificat problemele și încercăm să le remediem în această pauză. Să nu uităm că am avut o schimbare la nivelul lotului.

E clar că trebuie să fim mai pragmatici, sunt mulțumit de faptul că am fost echilibrați în defensivă și cu excepția meciului cu Poli Iași nu am primit foarte multe goluri. Important e că am făcut progrese la toate palierele”, a mai spus tânărul tehnician al arădenilor.