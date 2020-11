EXCLUSIV | Lovitura pe care o pregătea Mititelu înainte de arestare: “Au fost niște discuții!”

Patronul Craiovei din Liga 2 nu va mai putea să fie lângă echipă după ce a fost condamnat în dosarul de evaziune fiscală privind transferul lui Mihai Costea.

Până să afle sentința instanței de judecată, Mititelu negociase postul de președinte al oltenilor cu Mircea Bornescu.

“Am avut niște discuții cu Mititelu, nu se încheiaseră lucrurile. E nevoie de puțină răbdare, trebuia să ne organizăm, să punem la punct niște detalii. Așa cum am spus nu voi refuza niciodată Craiova.

Am petrecut mulți ani acolo. Am crescut și ca fotbalist și ca om acolo, am avut perioade frumaose și mi-am făcut foarte mulți prieteni”, a povestit Mircea Bornescu, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Acesta consideră că în ciuda problemelor patronului, oltenii vor ajunge după 10 ani din nou în prima divizie.

“Șansele cele mai mari la promovare le are Craiova, au o liniște la nivelul clubului, salariile sunt plătite la timp. Suporterii sunt alături de echipă, au condiții din ce am auzit spre primele locuri din Liga 1!

Nu există niciun fel de problemă și acest lucru se vede în exprimarea lor. Au schimbat antrenorul, Dan Vasilică vrea să își impună ideile și durează un pic până vor să înțelege jucătorii ce le cere antrenorul”, a mai adăugat fostul căpitan al alb-albaștrilor.