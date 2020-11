EXCLUSIV | Greșeala care l-a costat scump pe Mititelu: ”Aici e problema! Nu avea voie!”

Iuliu Mureșan, fostul președinte al lui CFR Cluj, a reacționat după ce Adrian Mititelu a fost condamnat la înscrisoare.

Patronul FCU Craiova 1948 a fost condamnat la 3 ani de închisoare. Finanțatorul oltenilor era anchetat într-un dosar de evaziune fiscală, ce are legătură cu transferul lui Mihai Costea de la Universitatea Craiova la FCSB, în 2011.

În prima instanță, Mititelu a fost achitat, însă acum a primit o condamnare în regim de detenție. La scurt timp după aflarea veștii că Mititelu va merge la închisoare, Iuliu Mureșan a dezbătut subiectul pentru realitateasportiva.net.

”Am rămas mirat. Știu că atunci când a fost dezafiliată echipa ne-am gândit și noi să-l luăm pe Costea. Am zis să ne abținem. Jucătorii erau sub sechestru. Am zis să nu ne băgăm. L-am luat pe Florin, dar nu avea legătură, că era de la turnu Severin. Noi am evitat. A plătit numai Mititelu. E foarte pasionat. Sigur că are și minusuri. E un om care și-a cheltuit averea în fotbal și are o plăcere pentru echipa lui.

E definitivă decizia. Nu sunt șanse nici cu căile de recurs. Gigi Becali a dat bani. Aici e problema, de aceea e evaziune fiscală. Pe organe le interesează să plătești contribuții la stat. Aici a greșit el. A luat un jucător sub sechestru și nu avea voie. El e la mijloc.” a declarat Iuliu Mureșan pentru realitateasportiva.net.

”În baza art.9 alin.1 lit.g) din Legea 241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal (forma în vigoare în prezent) condamna pe inculpatul MITITELU ADRIAN MARIN la 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, pedeapsă ce se va executa în regim de detenţie” a decis instanța.