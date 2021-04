EXCLUSIV | Echipa de “județ” care le dădea fiori granzilor din fotbalul românesc: “Gicu Constantin și Halagian își doreau să joace cu noi”

Gabi Stan este un nume important în istoria fotbalului brașovean. Antrenor al mai multor echipe din orașul de la poalele Tâmpei, acesta constată scăderea calității competițiilor la toate nivelurile.

Antrenorul în vârstă de 68 de ani și-a început cariera de principal la Metrom Brașov, în Liga 4, la sfârșitul anilor ’80. La vremea respectivă echipa sa era curtată de granzii campioantului pentru partide amicale.

“Făceam o retrospectivă zilele trecute și mi-am adus aminte că pe când eram antrenor la Metrom Brașov în Liga 4 aveam jucători de 18-19 ani și venea Craiova în cantonament acolo și cereau să joace cu noi. Și mă băteau greu de tot.

Și Halagian venea și voia să se dueleze cu noi, spunea <<Tu ne întinzi>>. A fost o echipă pe care am luat-o din județ și am dus-o până aproape de promovarea în Liga 1. Astăzi, Liga 3 este sub nivelul anilor trecuți, e diferență mare între ce a fost odată și ce este acum. Nici societatea nu permite”, a argumentat Gabi Stan, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Între timp, mentalitatea tinerilor fotbaliști s-a schimbat foarte mult. Totuși, cei brașoveni au o șansă în plus pentru afirmare. Clubul galben-negru a semnat un parteneriat cu un nume important al Spaniei.

“Ei tind spre altceva, tentațiile sunt extrem de mari, copiii nu au mediul propice acasă. Suntem susținuți de Celta Vigo, cei mai buni copii mergeau în Spania și se antrenau cu cei de acolo, dar foarte greu se acomodau. A venit și președintele clubului lor aici.

Cred că suntem singurii cu bază proprie din Brașov. Țucunel a avut baza Forex, dar a vândut acolo și și-a făcut alta la Ghimbav. E ceva distanță, dar așa este și în străinătate. Eu am fost și la Lazio și la Roma și ei au bazele la 40-50 de kilometri distanță, noi dacă mergem 10 km cade cerul pe noi”, a mai insistat Gabi Stan.