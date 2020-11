EXCLUSIV | Dragoș Grigore e optimist: ”Dinamo va intra în play-off!” + Ce spune despre revenirea în Ștefan cel Mare

Dragoș Grigore (34 ani), fostul căpitan al lui Dinamo, a vorbit pentru realitateasportiva.net despre situația actuală a ”câinilor”.

Recent, roș-albii au fost învinși de Viitorul, scor 1-2, și au ajuns la a cincea înfrângere consecutivă. În meciurile disputate în acest sezon, elevii lui Contra au obținut 5 puncte.

Dragoș Grigore, în prezent la Ludogoreț, a fost cu ochii pe meciul fostei sale echipe și rămâne optimist, chiar dacă ”câinii” au pierdut: fundașul crede că Dinamo are șanse să ajungă la masa bogaților din Liga 1.

”M-am uitat la meciul de aseară. Eu cred că este un rezultat incorect. Meritau mai mult aseară. Îmi e greu să spun ce le lipsește, îmi e greu să spun. Nu doar aseară au arătat momente bune. Știm că punctele aduc liniștea.

Din nefericire, ei nu au reușit să le strângă până în momentul de față, chiar dacă jocul a fost unul bun. Dacă vor continua să joace bine, e imposibil ca rezultatele bune să nu apară. De cele negative s-au săturat toți. Fără doar și poate cred că vor intra în play-off.” a declarat Dragoș Grigore pentru realitateasportiva.net.

După ce a vorbit despre situația de la Dinamo, fundașul a avut un răspuns categoric când a fost întrebat despre o posibilă revenire în Ștefan cel Mare.

”Nu am mai discutat cu nimeni de acolo de ceva vreme. Acum două săptămâni sau trei am stat de vorbă cu Paul Anton. Dinamo nu m-a căutat, nu cred că mai are rost să discut de revenirea mea sau de ce s-a întâmplat acolo.

S-a plictisit lumea, inclusiv lumea. Nu e corect să aducem din nou în discuție subiectul. Clubul nu duce lipsă de fundași centrali.” a explicat internaționalul român.

800.000 de euro este cota de piață a lui Grigore, potrivit transfermarkt.com.