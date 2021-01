EXCLUSIV | Ilie Stan răsuflă ușurat după ce oficialii Gloriei au revenit asupra retragerii echipei: “Putem fi în play-off!”

Anunțul de luni al abandonului Gloriei a căzut ca un trăsnet pentru antrenorul de 53 de ani.

Acesta a venit exact înainte ca echipa să plece în cantonamentul de la Sărata Monteoru. Astăzi lucrurile s-au întors cu 180 de grade. Cererea de retragere a fost anulată de oficialii clubului, spre bucuria lui Ilie Stan.

“Ne-am reunit pe 11 ianuarie, am avut o săptămână plină de antrenamente plus un joc amical. O să stăm la Monteoru 11 zile, unde avem programate încă 2 jocuri de verificare.

Și pe urmă sunt în plan alte 3-4 meciuri de pregătire înaintea partidei cu ASU Poli Timișoara, care este prima oficială din acest an. Eu am un an și jumătate de când sunt la echipă, s-au creat niște relații de joc, există omogenitate”, a mărturisit Ilie Stan, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Buzăul visează la un loc în play-off în acest sezon, chiar dacă nu are drept de promovare. Gloria este pe poziția a 10-a în campionat la doar două puncte de locul 6. Ilie Stan are un argument solid pentru ca echipa lui să se numere printre fruntașele eșalonului secund. Nu a pierdut niciun meci în fața primelor 6 clasate.

“Încerc să fac tot posibilul să intrăm în primele 6 la finalul sezonului regulat. Sunt discuții ca echipa să primească drept de promovare pentru sezonul viitor, sper să se rezolve. E foarte important pentru noi pentru că așa putem promova imediat.

Dacă am fi avut drept de promovare în acest sezon cred că și noi ne puteam înscrie în această cursă, la ce rezultate am avut cu FC U Craiova, Petrolul, U Cluj sau Viitorul Pandurii. Putem fi și noi între cele șase calificate în play-off”, a concluzionat cel care a debutat în fotbalul mare la Gloria Buzău.