EXCLUSIV | Coronavirusul bagă Liga 1 în criză! “Va fi dezastru! Cipru și Grecia au trăit o perioadă de genul ăsta”

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunțat că Liga 1 trebuie să fie reluată în cel mai scurt timp posibil, pentru a limita efectele financiare negative asupra cluburilor. În exclusivitate la Realitatea Plus , impresarul Anamaria Prodan-Reghecampf a declarat că investițiile în fotbalul românesc vor fi minime în perioada următoare, iar nivelul competiției va scădea enorm.

FRF a anunțat trei date la care s-ar putea relua Liga 1, întreruptă pe 12 martie din cauza pandemiei de coronavirus. Cele trei scenarii vizează datele de 27 mai, 3 iunie și 13 iunie, dar totul depinde de momentul în care echipele își vor relua antrenamentele.

Majoritatea cluburilor din Liga 1 au instituit șomajul tehnic pentru fotbaliști și staff sau au redus salariile pe durata stării de urgență.

“Eu țin legătura cu toți jucătorii mei. Am luat toate contractele cu fotbaliștii mei. Am început să le caut echipe. Eu am stat de vorbă cu mult timp înainte să se anunțe aceste măsuri și am vorbit cu jucătorii mei. Le-am explicat ce se va întâmpla dacă își vor diminua salariile. Le-am explicat tot, cu exemple din lege. Niciunul nu a zis <nu>, au înțeles situația și că trebuie să ieșim cu toții. Dacă ei se încăpățânează, cluburile îi pot băga în șomaj tehnic. Dacă continuă așa, fotbalul va muri. Este o muncă colectivă. Nu numai medicii sau fotbaliștii trebuie să facă sacrificii. Trebuie să găsim variante cu toții.

Pentru fotbal este foarte greu, va fi dezastru. Sunt multe 14 cluburi (în Liga 1). Mai mult de 8-10 cluburi nu ar rezista. Lăsând primele 5 echipe, au trăit din bani publici, din drepturile TV. Nu știu dacă se va schimba fotbalul. Investitorii nu se vor mai îngrămădi să dea bani mulți. Cipru a trăit o perioadă de genul ăsta. Și Grecia. Niciunul dintre noi nu a trăit așa vremuri. Toată lumea se va concentra pe sănătate“, a spus Anamaria Prodan-Reghecampf la Realitatea Plus.

CITEȘTE ȘI -> EXCLUSIV | Un antrenor român, șocat de imaginile de pe aeroportul din Cluj! “Nici nu știa orașul în care se duce”