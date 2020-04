EXCLUSIV | Un antrenor român, șocat de imaginile de pe aeroportul din Cluj! “Nici nu știa orașul în care se duce”

Imaginile cu cele aproximativ 1.800 de persoane care s-au înghesuit în parcarea aeroportului din Cluj-Napoca, pentru a pleca la muncă în Germania, au făcut înconjurul lumii. În plină pandemie de coronavirus, regulile de distanţare socială și de protecție nu au fost respectate, iar românii s-au expus unui risc enorm.

În exclusivitate la Realitatea Plus, Marius Șumudică a declarat că imaginile reprezintă “o bilă neagră” pentru România.

Antrenorul de la Gazișehir Gaziantep este în România de 22 de zile, a respectat cu strictețe regulile impuse de către autorități și nu a ieșit deloc din casă.

“De 22 de zile sunt acasă. N-am ieșit din casă și mi-e frică să ies, nu știi cu cine te întâlnești. Am rămas stupefiat! Am văzut toate ordonanțele care se dădeau în direct la TV și a doua zi am văzut aeroportul din Cluj, plin de oameni, înghesuiți într-o sală sau așteptând afară. Unul cu țigara în gură, unul cu mască, unul fără mască.

Când am văzut acel aeroport plin, cu autobuze care să îi încarce. M-a bufnit și râsul, unul din aeroport nici nu știa unde se duce, nu știa orașul unde zboară. E incredibil! Deci cum așa ceva, se folosește cineva de mine? N-am nimic cu cei care se duc în străinătate, toată lumea se duce pentru un trai mai bun. Și eu m-am dus în străinătate ca să antrenez, și din punct de vedere financiar. Și sunt mult mai respectat acolo pentru ceea ce fac. Dar este o bilă neagră tot ce se întâmplă.

Eu îi mai luam la mișto pe turci, încercam cu istoria, cu Sinan Pașa. Încercam să le spun <Tăceți din gură, că v-am bătut la Călugăreni>. Tot încercam să-i atac pe turcii de la mine din echipă, mai aveam și prin staff. Și ei când băgau pe Youtube și-mi arătau niște faze… cădeam jos!“, a spus Marius Șumudică la Realitatea Plus.