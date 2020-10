EXCLUSIV | Contra, pregătit pentru duelul cu liderul Ligii 1: “Au două mari atuuri față de sezonul trecut”

Dinamo este pe loc de baraj după șase etape scurse din Liga 1, iar antrenorul câinilor face toate eforturile să ducă echipa cât mai repede în apropierea locurilor de play-off.

După două înfrângeri consecutive cu UTA și FCSB, roș-albii întâlnesc runda viitoare trupa antrenată de Cristiano Bergodi. De la venirea italianului în Bănie, Craiova a câștigat 12 dintre cele 13 meciuri disputate. Contra așteaptă ca fotbaliștii săi să pună capăt seriei victorioase a oltenilor în acest sezon și să răzbune și eșecul din Eternul Derby.

“Dincolo de acel penalty am fost supărat că nu meritam să pierdem jocul, am jucat mai bine ca ei, e al doilea meci la rând în care nu luăm punct deși ne dominăm adversarii. Este dezamăgitor, mai ales că urmează acum să întâlnim liderul campionatului.

Craiova este o echipă pe val, au un moral foarte bun, se vede că e un grup care evoluează împreună de 3-4 ani, sezonul trecut s-au bătut cu titlul pe masă, acum au stabilitate la nivel de rezultate plus maturitate. E o echipă mai puternică decât în stagiunea precedentă”, a precizat Cosmin Contra în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

Contra le-a transmis un mesaj și celor care cer susțin că pentru Dinamo ar fi un eșec dacă nu ar lua titlul în acest sezon, având în vedere nivelul salarial al fotbașitilor aduși în ultima perioadă în Ștefan cel mare.

“Mai avem de lucru totuși, sunt 14 jucători noi, unii vin fără meciuri în picioare nu este ușor să îi aduci la anumiți parametri, dar pentru asta muncim zi de zi. Când ajungi la Dinamo, e presiune oricum.

Se cer an de an lucruri mărețe, este un proiect care prevede câștigarea titlului în următorii ani, dacă vom reuși din primul an va fi și mai bine, dar vom vedea pe parcurs”, a completat antrenorul lui Dinamo, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.