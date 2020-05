EXCLUSIV | Bombă! Cine îi poate lua locul lui Gino Iorgulescu la LPF: ”Aș putea conduce orice!”

Anunț-bombă în fotbalul românesc! În exclusivitate la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus , Anamaria Prodan Reghecampf a anunțat că vrea să candideze la președinția Ligii Profesioniste de Fotbal, în 2022. Impresarul consideră că Gino Iorgulescu nu-și face treaba la LPF.

În cadrul emisiunii moderate de Claudiu Giurgea, Anamaria Prodan-Reghecampf a anunțat că poate schimba fotbalul românesc.

”Liga 1 e depășită! Îmi e foarte drag Gino Iorgulescu, îl știu de mulți ani, dar eu cred că e copleșit de problemele personale pe care le are. Nici nu a avut lângă el oameni pregătiți pentru a-l ajuta. Nu poți de unul singur să conduci Liga 1! Te joci cu banii oamenilor, cu banii cluburilor, cu procese care pot veni împotriva Ligii.

Eu aș putea să conduc orice, eu m-am născut lider. Eu dacă intru în politică fac o carieră ca în fotbal. Mă gândesc să candidez la șefia LPF. În 2006 când am intrat în fotbal am spus că într-un an voi face istorie și am semnat cei mai importanți jucători.

Vă asigur că pot schimba totul. Nu va fi o surpriză dacă voi fi pe lista candidaților la șefia LPF. Eu sunt imprevizibilă, vă puteți aștepta la orice. Aș putea conduce orice.

Chiar dacă Gigi Becali spune că femeile nu conduc, pe mine mă iubește toată lumea. Probabil că doar Steaua nu mă va vota. Fiecare om pe care l-aș alege alături de mine ar fi cel mai bun pe domeniul lui. Nu va merge pe nepotisme sau pe alte criterii. Legat de 18 echipe în Liga 1, cred că cei care vor asta vor doar pentru voturi. Trebuie făcută o analiză atentă să vedem dacă e benefic!”, a anunțat Anamaria Prodan la Realitatea Sportivă.