EXCLUSIV | Ambiția fantastică a unui fost campion al României! A revenit pe teren la 42 de ani

Campion cu Oțelul Galați în urmă cu 10 ani, Sergiu Costin se retrăsese din activitate pe vremea când juca pentru o echipă de județ, ACS Dumitra.

Fostul mijlocaș care a scris istorie în tricoul moldovenilor a fost convins însă să revină pe teren la o vârstă la are alții au deja câțiva ani buni de antrenorat.

“Încă mai joc prin Liga 3, sunt acum la Someșul Dej, cealaltă echipă din oraș alături de Unirea. Eu m-am lăsat de fotbal la un moment dat și după meciul cu Bistrița m-a rugat patronul <<Hai și joacă iarăși, apucă-te>>. Problema e că nu mă lasă să mă retrag. Avem un patron fantastic căruia îi place așa mult fotbalul.

Nu am întâlnit în viața mea așa ceva. El nu cunoștea fotbal, doar din plăcerea și ambiția lui. Noi am ratat promovarea la baraj, dar s-a retras o echipă și grație omului ăsta care avea bani am fost primiți în Liga 3. Obiectivul lui este să ajungem în Liga 2. El vrea să urce, un asemenea om cu așa ambiție rar am văzut”, a mărturisit Sergiu Costin, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

În aceeași serie se află și Bistrița, echipa la care Sergiu Costin a debutat în fotbalul mare.

“Mi-ar plăcea să ajungă măcar în Liga 2, dar din păcate aud că până în vară se mai ține echipa și apoi nu se știe ce va fi. Să sperăm că se vor rezolva problemele financiare, dar din păcate veștile nu sunt bune despre ei”, a mai dezvăluit Sergiu.