Meciul dintre CFR Cluj şi Viitorul, din etapa a 21-a a Ligii 1, disputat în Gruia, s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 2-1.

Golurile partidei au fost marcate de Cătălin Itu, în minutul 31 şi Ovidiu Hoban, în minutul 90+3, pentru CFR Cluj, iar pentru Viitorul a marcat Dobrosavlevici, în minutul 52, după o eroare a lui Bălgrădean.

Gică Popescu, preşedintele celor de la Viitorul, a comentat prestaţia echipei conduse de pe bancă de secuntul Cătălin Anghel. Acesta a vorbit şi despre cum se simte Mircea Rednic, fiind în acest moment infectat cu Covid-19.

,,E frustrant să pierdem din nou în minutul 92, am făcut-o cu Sepsi, iar acum la fel. Trebuie să fim mai concentrați pe final, cu toate că am întâlnit o echipă experimentată, periculoasă la fazele fixe.

Am avut o evolutie bună în repriza a doua, iar per ansamblu, cred că am avut o ocazie în plus față de CFR, care, în afară de cele două goluri, nu și-a creat mare lucru.

A fost destul de greu, am jucat din 3 în 3 zile, e greu să se recupereze jucătorii, dar sperăm să câștigăm cu Voluntari, pentru că mai sunt puține meciuri și puține puncte rămase de câștigat, necesare pentru a juca în play-off.

Nu suntem mulțumiți de turul campionatului, avem 4 meciuri câștigate, avem multe egaluri și înfrângeri. Dacă îmi spunea cineva că cu 10 etape înainte de finalul campionatului o să avem atâtea puncte, ziceam că glumește. Dar mai avem nevoie de 7 victorii minim pentru a juca în play-off.

Noi nu ne delimităm de antrenor, împreună am făcut și lucruri bune și mai puțin bune. Nu dăm vina pe antrenori când nu avem rezultate, suntem un grup unit aici, atât la management, cât și la partea tehnică. Încercăm să o scoatem la capăt și să jucăm în play-off. Mircea e bine, nu are probleme după COVID și sperăm să se întoarcă cât mai repede.”, a explicat Gică Popescu la Digisport.

După acest meci, CFR Cluj ocupă locul doi în clasament, cu 47 de puncte acumulate în cele 21 de jocuri disputate până acum în Liga 1.

De cealaltă parte, Viitorul rămâne pe locul 9 în Liga 1, cu 25 de puncte strânse din 21 de meciuri jucate până acum în campionat.

