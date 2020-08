EUROPA LEAGUE | Dramatism la cote înalte în Wolves – Sevilla! Șahtior a făcut spectacol cu Basel

Astăzi s-au disputat ultimele două meciuri din sferturile de finală ale competiției organizate în Germania.

Wolves – Sevilla a fost o partidă în care dramatismul a atins cele mai înalte cote. Andaluzii s-au calificat în semifinale după ce au marcat golul victoriei prin Ocampos, în minutul 88!

Lucas Ocampos’ 17th goal of the season was an 88th-minute winner to send Sevilla to the Europa League semi-finals 😤 pic.twitter.com/cKXWXwMlzf

Englezii au fost dominați categoric de iberici, care au avut o posesie de 73%. Cea mai importantă ocazie a ”lupilor” a venit în minutul 13, când Jimenez a ratat un penalty.

În semifinale, Sevilla o va întâlni pe Manchester United.

În celălalt meci al serii, Șahtior s-a calificat fără probleme în semifinale. Fosta formație a lui Mircea Lucescu a câștigat cu 4-1 partida cu Basel.

În prima repriză, Junior Moraes a deschis scorul în minutul 2, iar Taison l-a majorat în minutul 22.

În partea a doua a jocului, Alan Patrick a dus scorul la 3-0 pe tabelă în minutul 75, în urma unui penalty, iar Dodo a marcat golul final pentru gazde, în minutul 88.

🚨 The check is complete, the goal is GIVEN! 🚨

The assist by Tetê, the finish by Dodô 👏 @FCShakhtar_eng lead 4-1 over FC Basel. pic.twitter.com/9RsJi6MUAx

— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) August 11, 2020