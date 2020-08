Sferturile de finală din Europa League au început cu principalele favorite la câștigarea trofeului în prim plan.

Inter e prima echipă calificată în sferturile de finală, după 2-1 cu Leverkusen. Formația lui Antonio Conte și-a asigurat biletele pentru semifinale încă din prima repriză.

”Perla” Barella a deschis scorul pentru italieni, în minutul 15, cu o super-execuție.

Inter 1-0 Bayer Leverkusen (Barella) with a stunning finish with the outside of his boot. pic.twitter.com/KDtv1SrANJ — InterYaEuropaLeague (@InterELGoals) August 10, 2020

După doar 6 minute, Lukaku a scris istorie pentru Inter: belgianul a marcat golul de 2-0 și a devenit primul jucător din istorie care punctează în 9 meciuri consecutive din Europa League.

Oaspeții au revenit pe tebelă în minutul 24, prin Kai Havertz, puștiul-minune al fotbalului german care se află pe lista celor mai importante cluburi din Europa.

În semifinale, Inter va întâlni căștigătoarea meciului Șahtior – Basel, partidă care se va disputa astăzi, de la ora 22:00.

În celălalt meci al serii, Manchester United – FC Copenhaga, s-a mers în prelungiri, după ce nicio echipă nu a marcat în timpul regulamentar.

În minutul 94, arbitrul Clement Turpin a dictat lovitură de la 11 metri, după ce Andreas Bjelland a faultat în propriul careu.

Bruno Fernandes, liderul lui Manchester United, a marcat fără probleme și a dus-o pe formația lui Solskjaer în seminfinalele competiției organizate în Germania.

În semifinale, ”diavoli” vor întâlni câștigătoarea meciului Wolves – Sevilla, partidă care se va disputa astăzi, de la ora 22:00.