Eurogolul marcat de Andrei Ciobanu explicat chiar de autor: ”De la ei am învățat”

România U21 a debutat la Campionatul European de tineret împotriva reprezentativei de tineret a Olandei cu o remiză, scor 1-1.

Golurile partidei dintre România U21 şi Olanda U21 au fost marcate de Andrei Ciobanu, în minutul 20, pentru ”tricolori”, respectiv Perr Schuurs, în minutul 16, pentru olandezi.

Omul care a adus egalarea pentru formația pregătită de Adi Mutu printr-un gol senzațional, marcat din lovitură liberă, Andrei Ciobanu, a reacționat la finalul partidei și a spus că este mulțumit de evoluția întregii echipe. Totodată, a mai povestit că selecționerul Adi Mutu îi lasă pe elevii săi să exerseze loviturile libere după antrenamente.

”Este un rezultat corect, ei au avut posesia, dar noi am fost cu ocaziile. De la amândoi (n.r Mutu și Hagi) am învățat, mă bucur foarte mult că îi am profesori. Domnul Hagi a stat foarte mult cu mine după antrenamente, la Viitorul”

“Este un rezultat bun, ne continuăm visul la Campionatul European, sperăm să luăm cele trei puncte cu Ungaria”, a declarat mijlocașul de la Viitorul după remiza 1-1 cu Țările de Jos.

Pentru România U21 urmează partidele cu Ungaria, pe 27 martie, de la ora 19:00, iar pe 30 martie, cu Germania, de la aceeași oră. În celălalt meci al Grupei A, Germania a învins la ”masa verde” pe Ungaria, scor 3-0.