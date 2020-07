Neagoe știe cum poate lega Dinamo victorii consecutive: ”Am jucat așa și am pierdut doar două meciuri!”

Eugen Neagoe (52 ani), fostul antrenor al lui Dinamo, știe cum formația din Ștefan cel Mare poate lega victorii consecutive în Liga 1.

Cu Adi Mihalcea pe bancă, clubul roș-alb nu a câștigat niciun meci în play-out și se află pe ultimul loc în play-out, cu 17 puncte.

Întrebat despre situația fostei sale echipe, Eugen Neagoe a explicat cum a procedat în privința sistemului de joc în perioada în care o antrena pe FC Hermannstadt, dar și din perioada în care era tehnicianul ”câinilor”.

”N-aș vrea să fiu în locul lui Adi Mihalcea. Nu știu dacă trebuie să schimbe ceva la Dinamo, trebuie să câștige. Eu m-am dus la Sibiu și am jucat la început 4-2-3-1, iar după l-am schimbat. Am jucat în 4-3-3, apoi nu am mai pierdut. Și cât am stat acolo, am pierdut doar două meciuri contra FCSB-ului și contra Craiovei.

Eu cred că cel mai bun sistem de joc este atunci când rezultatele o spun, nu eu. Eu sunt convins că Dinamo nu va retrograda. Poate să câștige încă nouă jocuri.” a declarat Eugwn Neagoe pentru ProSport.

