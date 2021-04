Eugen Neagoe și-a stabilit obiectivul după meciul cu Dinamo: “Ne vom bate pentru asta!”

Eugen Neagoe, tehnicianul Astrei Giurgiu este mulțumit după egalul cu Dinamo.

Partida dintre Astra Giurgiu și FC Dinamo, meci din cadrul primei runde a play-out-ului, s-a terminat la egalitate, scor, 0-0.

Antrenorul celor de la Astra Giurgiu, Eugen Neagoe este mulțumit după remiza obținută cu Dinamo și speră ca formația condusă de el să câștige play-out-ul.

”Dinamo e echipă bună, am făcut un joc mai bun decât în Cupă, dar nu am reușit să câștigăm. Nu pierdem de 12 jocuri, dar ar mai trebui să și câștigăm. Suntem o echipă bună, am ratat și în această seară, le-am dat puține sanse celor de la Dinamo.

Și cei de la Dinamo au vrut puncte, n-au venit la plimbare. Dacă marcam în prima repriză cu siguranță era și spectacol.

Dar cel mai important e să iei puncte, vedeți ce greu se câștigă. Și eu mi-aș dori spectacol, nu pregătesc echipa ca să nu marcăm, dar pe teren mai întâlnim și adversari.De pe ultimul loc am ajuns pe locul 9. Îmi propun să câștigăm toate jocurile, am discutat cu ei, suntem o echipă bună, am fost gata să intrăm în playoff.

Sper să câștigăm playout-ul, ne vom bate pentru asta, avem și returul cupei cu Dinamo. Anul acesta jucăm doar cu Dinamo,am jucat 4 jocuri cu 4 antrenori deja” a declarat Eugen Neagoe pentru Digi Sport.

Astra Giurgiu a urcat pe poziția a 9 a în grupa de play-out cu 20 de puncte. Etapa următoare, formația lui Eugen Neagoe se deplasează la Sibiu pentru întâlnirea cu FC Hermannstadt.