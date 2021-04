Duşan Uhrin, mulţumit cu egalul de la Giurgiu: ,,Astra a jucat bine! Nu pot să fac promisiuni”

Cu Duşan Uhrin pe bancă de această dată, Dinamo a remizat la Giurgiu, în compania celor de la Astra, scor 0-0.

La finalul meciului terminat la egalitate, Duşan Uhrin a vorbit despre evoluţia echipei pe care a mai pregătit-o şi sezonul trecut.

Acesta se arată încântat că echipa nu a mai primit gol, iar jucătorii au înţeles ce vrea de la ei. Uhrin spune că nu poate să facă promisiuni privind salvarea echipei în acest sezon de Liga 1.

,,În careu am pierdut anumite poziții, dar sunt mulțumit. Nu am marcat, dar nu am primit nici gol. De mult timp nu a reușit Dinamo să nu primească gol. Am reușit să le transmit jucătorilor ce vreau de la ei și jucătorii au arătat asta.

A fost un meci tactic, dar ambele echipe au jucat bine. Trebuie să schimbăm multe, atitudinea noastră și felul în care atacăm.

Trebuie să luptăm, să facem tot ce putem mai bine, iar la final va fi bine. E foarte important să ne concentrăm pe performanța noastră, vin 8 meciuri la rând și trebuie să fim concentrați mereu.

Nu vreau să vorbesc despre probleme, trebuie să mergem înainte, trebuie să fim pozitivi. Problemele sunt că nu avem puncte și că nu marcăm goluri. Important e să mergem în careu și să marcăm goluri.

A fost greu pentru noi, Astra a jucat bine, iar egalul ar trebui să mulțumească ambele echipe. Sunt mulțumit de jucători. Nu pot să fac promisiuni, pot să promit că voi face maxim pentru Dinamo.”, a declarat Duşan Uhrin, la finalul jocului cu Astra.

În urma rezultatului înregistrat la Giurgiu, cu Astra, Dinamo ocupă poziţia a 7-a în play-out, cu 15 puncte.

După această etapă, echipa din Ştefan cel Mare ar putea ajunge chiar pe ultimul loc în Liga 1, dacă Poli Iaşi şi FC Hermannstadt vor reuşi să-şi câştige meciurile.