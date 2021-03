Eugen Neagoe, după calificarea Astrei în semifinalele Cupei: ”Ne dorim finala. S-au plătit banii pe 2020″

Astra a obținut calificarea în semifinalele Cupei României, după ce a învins echipa Petrolul, în sferturile de finală, cu 3-0.

La finalul meciului disputat pe arena „Ilie Oană”, antrenorul Astrei a declarat că obiectivul echipei sale este accederea în ultimul act al competiției, iar situația financiară a echipei sale s-a îmbunătățit.

”Ne dorim finala, vom face tot ce putem. Am venit în etapa 10, am avut un parcurs destul de bun, am pierdut 3 meciuri pe care nu trebuia să le pierdem. Avem jucători valoroși, am schimbat mult și azi și aproape nu s-a cunoscut.

Am un lot de 21 de jucători foarte valoroși și cine intră în primul 11 joacă bine. Nu l-am avut pe Găman, Graovac a jucat cu mască, am mai odihnit alți jucători, dar am tratat cu maximă responsabilitate meciul.

S-au plătit banii pe 2020, avem doar o lună restanță, jucătorii nou veniți și-au primit și banii pe ianuarie iar ceilalți vor primi săptămâna viitoare restul de bani.

Le mulțumim celor din conducere, doamnei Nicoleta Niculae, soția domnului Niculae, pentru că a făcut eforturi care aceste probleme să fie rezolvate”, a spus Neagoe.