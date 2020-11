Eugen Neagoe, atac către ultraşii lui Dinamo: ,,Văd că nu mai dau foc la nimic, nu mai sparg nimic”

Meciul dintre Dinamo şi Astra Giurgiu s-a terminat la egalitate, scor 1-1, iar reacţiile importante nu au întârziat să apară.

După meciul de aseară, antrenorul Eugen Neagoe nu a ratat ocazia de a-i înţepa puţin pe suporterii lui Dinamo din Peluza Cătălin Hîldan. Acesta le-a adus aminte de perioada în care el era desemnat antrenor în Ştefan cel Mare, iar suporterii făceau mare scandal.

Neagoe spune acum că suporterii lui Dinamo par mult mai cuminţi, deşi echipa nu merge deloc bine după 10 etape de Liga 1.

„N-aş vrea să comentez prea multe, un singur lucru, aceşti suporteri minunaţi pe care-i are Dinamo, în urmă cu un an de zile, veneau şi dădeau foc la Rin, când am semnat eu cu Dinamo.

Acum, văd că nu câştigă un meci de 10 etape, şi asta nu din vina lui Cosmin, şi nici a băieţilor vechi care sunt la echipă şi au făcut eforturi fantastice pentru a juca la Dinamo şi au făcut-o cu sufletul.

„Văd că nu mai vin suporterii la RIN. Nu mai dau foc la nimic, nu mai sparg nimic. Atunci erau aşa montaţi, dar de cine? De către cine erau montaţi, de făceau ce au făcut? Eu le doresc multă baftă, pentru că am prieteni şi în staff-ul echipei, şi colegi, şi jucători şi chiar am mulţi prieteni la Dinamo şi le doresc tot binele din lume”, a spus antrenorul după meciul cu Dinamo.

Actualul antrenor de la Astra Giurgiu a antrenat-o pe Dinamo sezonul trecut. Neagoe a plecat de la echipă după un meci cu Universitatea Craiova când a suferit un infarct.