Jucătorii de la Dinamo ies în faţă şi spun lucrurilor pe nume: ,,Ne-am săturat şi noi de vorbe”

Meciul restant dintre Dinamo şi Astra s-a disputat aseară în Ştefan cel Mare şi s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

După un nou meci nereuşit, jucătorii celor de la Dinamo spun că îi afectează foarte mult şi situaţia financiară de la club. Aceştia nu au mai încasat salariile de trei luni de zile.

Deian Sorescu, unul dintre cei mai exponenţiali jucători ai ,,câinilor”, a spus la finalul jocului cu Astra că nu mai are încredere în nimeni de la Dinamo şi că el şi restul colegilor de la echipă s-au săturat de vorbe din partea conducerii.

„Un joc greu, am avut mare încredere în noi că vom reuși să câștigăm. Din greșeli și neatenție am fost conduși, mă bucur că am reușit să egalăm. Cred că am meritat pe final și victoria. Dacă ar fi să o luăm ca locul în clasament nu. E foarte greu, au venit foarte mulți jucători. Încercăm să ne iasă jocul, de la meci la meci am crescut, rezultatele nu ne-au ajutat.

Pe mine mă face să zâmbesc că sunt sănătos și pot să joc. De restul se ocupă alți oameni. Îmi e teamă (n.r. – de o depunctare), nu mai am încredere în nimeni și e greu. Ne-am săturat și noi de vorbe. Îi lăsăm pe alții să se ocupe de cealaltă parte și noi încercăm să dăm randamentul 100% pe teren”, a spus Sorescu după meciul cu Astra.

Pe lângă Sorescu, un alt jucător a ieşit în faţă şi a spus lucrurilor pe nume. Paul Anton spune că promisiunile care s-au făcut de conducere şi nu s-au respectat îi macină pe jucători în acest moment.

,,Toate aceste promisiune ne macină, dar noi, așa cum spunea și Mister, sutem focusați să urcăm în clasament. Eu mă încred în colegii mei și în cei din staff. Au fost multe promisiuni care nu s-au onorat. Eu cred în cei din staff și în colegii mei.

Nu dăm gol, de aici pleacă tot. Și pe faza defensivă facem greșeli și la prima ocazie mai serioasă ne-au taxat. Nu există omogenitate. Au venit mulți jucători noi, am controlat meciul de la cap la coadă. ( nr. despre o plecare a lui Contra ) Eu sper că nu! Suntem împreună și la bine și la rău. Ne dorim să rămânem împreună”, a mai completat mijlocaşul.

După al şaselea meci fără victorie în campionat, Dinamo a rămas pe locul 15 în Liga 1, cu doar 6 puncte adunate în 10 etape disputate până acum.