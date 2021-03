Emil Săndoi, despre debutul României U21 la EURO: ”Dacă vom arăta așa, ne calificăm”

Naționala de tineret a României a debutat la EURO 2021 împotriva reprezentativei Olandei U21, scor 1-1.

După ce elevii lui van de Looi au deschis scorul în mintul 16, prin Schuurs, România a egalat în minutul 20, prin golul de pus în ramă al lui Andrei Ciobanu, marcat din lovitură liberă direct la vinclu.

Fostul selecționer al României U21, Emil Săndoi (56 ani) a vorbit la superlativ de prestația tricolorilor ”mici”, în ciuda faptului că valoarea individuală net superioară a naționalei batave a ieșit în evidență de mai multe ori pe parcursul jocului.

”La partea artistică a punctat mai mult Olanda, a avut o posesie mai bună. Jocul a avut o desfășurare la care ne așteptam, până la urmă. Ei au dominat, pentru că face parte din filosofia lor, așa joacă și la echipele de club de pe vremea regretatului Johan Cruyff.

Ne-am prezentat foarte bine, da, ca o echipă. Poate că n-am fost așa de spectaculoși și nu am avut foarte multe ocazii, dar n-am fost sub ei. Chiar dacă ne-au dominat, Olanda nu a avut ocazii mari. S-au văzut milioanele de euro care se plătesc pentru jucătorii lor, însă și noi am încercat cu armele noastre să le facem față, am închis spațiile, am alergat foarte mult, și cred că am reușit să le dăm o replică pe măsură.

N-aș putea să spun că a ieșit vreun jucător în evidență în mod deosebit. Am arătat bine în general, colectiv. A fost important că nu ne-am pierdut capul după golul lor. Apoi a venit reușita lui Ciobanu, care este de excepție. Chiar am ratat și alte două situații bune, prin Pașcanu și același Ciobanu. Am gestionat bine ultimele 15 minute, când olandezii nu au mai încercat construcția de la propriul portar, au apelat și la minge lungă”, a declarat fostul selecționer, conform gsp.ro.

Emil Săndoi a spus și cum se poate califica naționala lui Adi Mutu în sferturile de finală de la EURO.

”Am văzut câteva secvențe și din meciul lor cu Germania (n.r. – 0-3), nu ne va fi ușor. Scorul cu Germania nu reflectă în totalitate realitatea din teren. Mi-aș dori ca Germania s-o învingă pe Olanda runda următoare, și noi să obținem un rezultat pozitiv cu Ungaria. Pentru ca la ultimul meci, când jucăm cu nemții, ei deja să fie calificați. Ne-ar avantaja acest scenariu. Orice este posibil, dacă vom arăta ca în meciul de aseară putem spera la calificare”, a concluzionat tehnicianul de 56 ani.

Emil Săndoi a fost selecționerul României U21 între 2006 și 2013, iar din vara lui 2020, o pregătește pe Chindia Târgoviște.