Gaz Metan Mediaș a remizat pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 0-0, în etapa a 24-a din Liga 1. Medieșenii se mențin pe loc de play-off, dar pot fi depășiți de FC Botoșani. Antrenorul Edi Iordănescu este convins că echipa lui merită să joace în play-off.

La Mediaș, raportul ocaziilor de gol a fost 13-4 pentru campioana României. Cele mai importante faze i-au avut în prim plan pe Omrani și Rondon, dar portarul Pleșca a avut intervenții excelente.

„Am întâlnit cea mai valoroasă echipă a competiției, fără să jignesc alte echipe. CFR e o echipă cu experiență, tăbăcită prin grupele Europa League. Am avut puțină teamă, se confruntă două echipe cu stări emoționale diferite. Am încercat să schimbăm structura de joc, ne-am asumat mai puține lucruri ofensivă. Am tăria să recunosc că CFR a avut mai multe ocazii decât noi, dar în celelalte am controlat treimea proprie.

Sunt 24 de etape și n-am căzut niciodată sub locul 6. Ar fi frustrant, o lovitură imensă pentru noi să pierdem calificarea în play-off. Am pierdut mulți jucători importanți, Aurelio, Rondon, Crețu, Olaru, Cristea, Ivanov. Cu toate astea, noi am făcut un parcurs senzațional.

E posibil și cu 41 de puncte să nu intrăm în play-off. Dar, dacă ajungem la cota respectivă, prea multe nu avem să ne reproșăm și ține de șansă. Avem al patrulea cel mai mic buget, am pierdut jucători importanți„, a spus Edi Iordănescu.

Gaz Metan Mediaș ocupă locul 6 în Liga 1, cu două etape înainte de încheierea sezonului regulat.

