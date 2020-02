CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș au remizat, scor 0-0, în etapa a 24-a din Liga 1. Ardelenii și-au creat mai multe ocazii de gol și puteau să primească un penalty. Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, acuză arbitrajul și consideră că FCSB poate să ajungă pe primul loc în clasament înainte de startul play-off-ului.

La Mediaș, raportul ocaziilor de gol a fost 13-4 pentru campioana României. Cele mai importante faze i-au avut în prim plan pe Omrani și Rondon, dar portarul Pleșca a avut intervenții excelente.

George Țucudean a revenit pe teren după o pauză de aproape 6 luni, fiind introdus în joc în minutul 81. Atacantul s-a confruntat cu probleme cardiace.

„Am încercat să marcăm, am jucat cu două vârfuri. Ei s-au apărat tot meciul, au închis jocul. Au avut și noroc, fără noroc nu poți. Am avut un penalty clar ca lumina zilei, în prima repriză, care ar fi schimbat soarta meciului. E clar că acest lucru nu e normal. Lași o fază să meargă, te duci, e penalty și apoi nu mai știi ce să faci, că te-ai speriat. Noi n-o să mai primim penalty, cred. E păcat, pentru că un meci greu ca ăsta se poate câștiga cu o fază fixă sau cu un penalty.

Am avut ocazii cu Rondon și cu Billel (Omrani) în repriza a doua, n-am fost inspirați în fața porții. Terenul nu ne-a ajutat, era înghețat, sărea mingea peste tot. Băieții au încercat, n-am ce să le reproșez. Chiar sunt mulțumit de atitudinea lor. Cred că toate echipele din lume au probleme cu echipele care se apără. Nu știu dacă îi ajută acest punct. Le doresc baftă și speră să ajungă în play-off.

Sunt puțin supărat pe faza aceea clară, simplă, în care arbitrul nu trebuia să se sucească, ci să dea penalty. E posibil să ajungem pe 2 sau pe 3 la final, avem programul cel mai greu. Avem acum cu Viitorul incredibil de greu, după aceea mergem la Craiova. E posibil să nu fim pe primul loc în play-off. În schimb, FCSB are un program foarte ușor. În afară de meciul cu Dinamo, în celelalte meciuri nu văd cum ar putea să se încurce„, a spus Dan Petrescu la finalul partidei.

În urma acestui rezultat, FCSB se poate apropia la trei puncte de liderul CFR, dacă va câștiga meciul cu Academica Clinceni, de luni.