Edi Iordănescu, cu gândul la performanță: ”Am încredere în echipă!”

Edi Iordănescu, noul antrenor al celor de la CFR Cluj, e cu gândul la performanță.

Tehnicianul a revenit în Gruia pentru al doilea mandat, iar înaintea meciului cu Poli Iași a dezvăluit că ar fi trebuit să vină, de fapt, în ianuarie.

Totuși, situația în care se află CFR Cluj l-a determinat pe Iordănescu Jr. să accepte numirea în funcție mai devreme, înaintea ”finalei” cu Young Boys din Europa și a derby-urilor cu FCSB, Dinamo și CSU Craiova din Liga 1.

”Obiectivul principal este să ieșim din această stare. În ceea ce mă privește pe mine, atunci când a venit propunerea din partea celor de la CFR Cluj, am solicitat venirea din ianuarie.

Echipa este acum în plină competiție, însă am crezut că așa este firesc să procedez. Timpul este extrem de comprimat, am făcut acest pas și mi l-am asumat. Iași, Young Boys, FCSB, Dinamo și Craiova. Am încredere în echipă și am considerat mai mult ca niciodată că echipa are nevoie de antrenor.” a transmis Edi Iordănescu înaintea meciului cu Poli Iași.