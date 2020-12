E optimist sau vizionar? Un fost conducător anunță succese importante pentru fotbalul românesc în 2021

Dumitru Dragomir are mare încredere în naționalele României care vor parte de examene importante în prima parte a anului viitor.

Atât prima reprezentativă, cât și selecționata U21 vor juca împotriva Germaniei paride oficiale. Dacă Rădoi & Co îi vor avea în față pe nemți în preliminariile CM 2022, fotbaliștii lui Mutu se vor duela cu Mannschaftul în grupele turneului final al Euro 2021.

În nota obișnuită, Dumitru Dragomir este mai mult decât optimist pentru cele două confruntări din luna martie. Fostul președinte al LPF e mai îngrijorat mai degrabă în privința altor adversare din grupa preliminară pentru Mondialul de peste doi ani.

„Domne, toată lumea zice că o vedem noi ce pățim! Eu spun că îi batem și pe nemți în ambele părți. Le-am dat patru pe Giulești. Mie mi-e frică mai mult de Armenia, de Macedonia de Nord.

Eu am fost în Macedonia cu echipa naționala Under 16, unde joacă nepotul meu și am văzut ce condiții sunt create. E peste România de departe și ce preocupare au pentru fotbal, nemaipomenită. Toți copiii fac câte două antrenamente pe zi. La noi fac trei pe săptămână”, a fost părerea lui Mitică Dragomir transmisă pentru Antena Sport.