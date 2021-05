După muncă și răsplată! Un antrenor din Liga 1 și-a prelungit contractul după îndeplinirea obiectivului

UTA Arad, formația lui Laszlo Balint și-a asigurat matematic salvarea de la retrogradare, după succesul cu Gaz Metan Mediaș.

Partida dintre UTA Arad și Gaz Metan Mediaș, din cadrul rundei a 8-a a play-out-ului Ligii 1, s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 1-0. Unicul gol al meciului de pe stadionul “Francisc von Neuman” a fost marcat de Liviu Antal în minutul 50.

Conducerea clubului arădean a anunțat oficial prelungirea contractului cu tehnicianul în vârstă de 42 de ani. Laszlo Balint, antrenorul “Bătrânei Doamne” a declarat că este un moment unic pentru el și se bucură că a reușit să-și ducă munca la bun sfârșit, îndeplinind obiectivul stabilit în startul sezonului.

“Este un moment care, pentru mine, e o satisfacție destul de mare. Suntem la finalul unui sezon lung, greu, foarte dificil, plin de provocări. Am spus-o, provocări care, de multe ori, s-au transformat în adevărate dificultăți. Munca noastră a fost una corectă, cu plusuri și minusuri.

Mă bucur tare mult că suntem în fața dumneavoastră să anunțăm prelungirea acestei colaborări. Au fost doi ani benefici, am cunoscut satisfacții, am căpătat experiență. Toate aceste provocări, pentru mine, au însemnat un plus mare de experiență” a declarat Laszlo Balint în cadrul conferinței de presă.

În urma victoriei cu Gaz Metan Mediaș, UTA Arad a urcat pe locul 9 în Liga 1, cu 31 de puncte. Runda următoare, formația lui Laszlo Balint se deplasează la Voluntari pentru întâlnirea cu echipa lui Liviu Ciobotariu.