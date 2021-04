EXCLUSIV VIDEO | Dumitru Dragomir știe ce îi lipsește Rapidului în acest moment: “Abia atunci clubul va fi împlinit!”

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a vorbit despre situația din acest moment a clubului Rapid București!

Giuleștenii au prins în extremis un loc în play-off-ul Ligii a 2-a și nu concep să rateze pentru al doilea an consecutiv promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc. Actuala formație pregătită de Mihai Iosif se va lupta cu echipe precum “U” Craiova 1948, CS Mioveni, Dunărea Călărași, ASU Poli Timișoarași și Csikszereda Miercurea-Ciuc pentru un loc în Liga 1 din sezonul următor.

Dumitru Dragomir a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă despre rapidiști și este de părere că în momentul de față clubul condus de Victor Angelescu este pe drumul cel bun. “Oracolul din Bălcești” consideră că aducerea lui Daniel Niculae ca președinte al echipei este o mare realizare. Singurul element care lipsește din viitorului promițător al “alb-vișiniilor”, în opinia fostului șef LPF, este baza de pregătire de la Pro Rapid.

“Rapid în acest moment are stadion, are patron, are președinte și un antrenor formidabil. Eu am stat e vorbă cu Daniel Niculae alaltăieri și mi-a spus că o să fie noul președinte al echipei. Convingerea mea este că el este un băiat foarte isteț și îi prevăd o carieră de succes. Nu trebuie însă să exagereze cu nimic, iar el ca președinte trebuie să pună în practică ceea ce îi zice patronul.

Rapid are de toate în momentul de față, dar nu are o bază de pregătire și asta contează mult. Eu i-aș recomanda doamnei Armand Clotilde (primarului sectorului 1 din București) să dea o mână de ajutor acestei echipe și să le dea înapoi baza de pregătire de la Pro Rapid. Abia atunci acest club va fi împlinit!”, a spus Dumitru Dragomir, pentru Realitatea Sportivă.