Situația financiară dezastruoasă pe care o traversează Dinamo este departe să se încheie. Finanțatorul spaniol Pablo Cortacero amână să-i plătească pe jucători și pe antrenori, iar echipa riscă să se destrame până la reunirea programată la începutul lunii ianuarie.

De la Dinamo au plecat deja Rene Roman, Borja Valle, Alexander Gonzalez şi Isma Lopez. La rândul lor, Adam Nemec, Juan Camara şi Diego Fabbrini sunt ca și plecați de la echipa din Ștefan cel Mare.

Prezent în emisiunea Realitatea Sportivă, difuzată duminică la Realitatea Plus, fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir (75 de ani), l-a numit “cortazero” pe Cortacero.

“Situația de la Dinamo este o cocină. Cei de acolo sunt cu un picior în coteț și cu fundul în poartă“, a declarat Dumitru Dragomir.

La o ediție anterioară a emisiunii Realitatea Sportivă, fostul șef al LPF spunea că afacerea de la Dinamo este o mare escrocherie și că “cine vine la Dinamo se duce la pușcărie“.

“Dacă ar face rost dinamoviștii măcar de două milioane de euro, clubul este salvat anul acesta, dar doar anul acesta. Cine este în spatele acestei afaceri de la Dinamo este un mare escroc! Orice afacere pe pământul ăsta se face cu o garanție înainte, iar la Dinamo nu s-a întâmplat așa ceva! În două luni de zile jucătorii își depun memorii și pleacă de la echipă, iar atunci clubul se va desființa!

Cel mai câștigat în această afacere este cel care a vândut-o, iar afacerea de la Dinamo este o mare escrocherie, vă spun eu! Fotbalul în ziua de astăzi în România înseamnă pușcărie, de-aia nu au venit de exemplu la Dinamo, Cristi Borcea, Gigi Nețoiu sau Nicolae Badea, cu care am vorbit chiar eu să preluăm Dinamo, dar când am auzit ce datorii are clubul, eu le-am spus ‘fugiți de aici’!”, a declarat Mitică Dragomir în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

Dumitru Dragomir nu se dezminte. Fostul președinte al LPF a declarat că din nou că “cine vine la Dinamo, direct la puşcărie se duce”

“Dacă nu se găseşte cineva să îi preia se duc în Liga 4, cum a făcut Rapidul. Scrie puşcărie pe Dinamo. Cine vine la Dinamo, direct la puşcărie se duce. Păi datoriile şi ce se întâmplă la Dinamo? Păi de ce a fugit Bălănescu? De sărăcie. Dinamo, în situaţia de faţă, nu poate fi luată decât de suporteri“, a spus Dumitru Dragomir, pentru as.ro.

Dinamo a încheiat anul pe locul 10 în clasament, cu 16 puncte, fiind la egalitate cu locul 11 ocupat de Gaz Metan Mediaș.