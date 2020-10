Marko Dugandzic va pleca de la FC Botoșani, club pentru care evoluează de la începutul acestui an și va merge în Rusia, la FC Sochi!

Atacantul croat, Marko Dugandzic (26 de ani) va pleca de la formația FC Botoșani, la mai puțin de un an de când a fost adus la gruparea moldoveană. Fostul golgheter al botoșănenilor nu a fost inclus în ultimul meci din campionat, pierdut de fosta sa echipă, contra celor de la Chindia Târgoviște, scor 0-2.

Dugandzic a oferit un interviu, înainte de plecarea sa din România, în care a vorbit despre interesul celor de la Universitatea Craiova, dar și despre un jucător important de la FCSB, despre care croatul spune că are toate calitățile să ajungă un jucător de top.

“A fost o experiență interesantă în România. Important e că, pentru viitor, am găsit soluția potrivită împreună cu familia, cu managerul, cu clubul. Sigur, au existat mai multe oferte, mi-ar fi plăcut să rămân și în Liga 1, unde însa doar doua-trei cluburi și-ar fi permis transferul: CFR, Craiova și FCSB. Personal, aș fi fost încântat să evoluez pentru Craiova, care e o echipă importantă, cu un fotbal frumos, plăcut, încurajează ofensiva. Regret enorm ce i s-a intamplat lui Koljic, un vârf fantastic. Îi urez însănătoșire grabnică și curaj! Poate voi reveni peste câteva sezoane în Liga 1, nu?

Din câte știu, n-a existat niciodată o propunere concretă (n.r. din partea lui Gigi Becali). FCSB e un club de tradiție, cu performanțe și cu un grup de tineri remarcabili. Îmi place mult de Man, care e la alt nivel decât tot fotbalul din România. O aripă modernă, stângaci, aleargă mult, marchează. Are toate calitățile să ajungă în top. La fel aș spune și despre Cicâldău de la Craiova. Fantastic! Mijlocaș box to box, are pase, șut, e și marcator, împinge mereu jocul. Contra Botoșaniului toate baloanele treceau pe la el!”, a spus Marko Dugandizc, intr-un interviu acordat pentru Gazeta Sporturilor.

600.000 de euro este cota de transfer a lui Marko Dugandzic, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.