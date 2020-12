Iulian Mamele (35 de ani) a evoluat în peste 200 de meciuri de fotbal în Liga I, dar viața sa a luat o altă turnură. Mama lui s-a sinucis, și-a pierdut banii câștigați din fotbal, într-o afacere păguboasă și a ajuns să muncească pe șantier.

Mamele a povestit cum a fost trecerea de la fotbalist, la munictor pe șantier.

„Firma este pe numele tatălui meu, eu mă ocup, practic, de băieți. Tot ce înseamnă lucrări, aprovizionare de materiale, administrarea echipei, problemele muncitorilor, toate trec pe la mine și încerc să le administrez și să le rezolv. Sunt un șef de echipă, antrenor pe șantier, dacă vrei. Și ai văzut ce lot numeros am, 15 oameni de care sunt mândru și alături de care împart tot: fericirea, supărările, reușitele și eșecul, mâncarea”, spune Mamele pentru playsport.ro.

Mamele și-a invesitit banii într-un proiect imobiliar dar, spune că a pierdut tot ce a agonisit.

„Inițial am încercat să fac un proiect de casă la Domnești, am luat un teren împreună cu un asociat, un prieten, nu a mers treaba, însă am învățat foarte multe treburi. Mi-a fost foarte greu. Toți banii mei pe care i-am câștigat în fotbal i-am investit în această afacere care a eșuat. Pierdusem toți banii și aveam și datorii, că mă împrumutasem. Erau bani pe care nu i-am furat, nu i-am câștigat ușor, în cantonamente îmi curgea sânge din nas, plângeam, scuipam și alergam.

La Steaua, la juniori, la Forban, ăsta era ritmul: sânge, lacrimi, scuipat și de la capăt. Știam că acasă am o familie numeroasă și trebuie să le aduc ceva, să le ofer ce au nevoie, să lupt.

Țin minte că îmi doream să-i cumpăr mamei mele o mașină de spălat, săraca spăla la mână. Și să-i fac baia, că nu aveam gresie sau faianță”, a povestit fostul sportiv, pentru sursa citată.

Cea mai mare greutate a vieții a fost însă, pierderea mamei, care s-a sinucis.

“Mama a crescut cinci copii, a spălat la mână, a călcat și s-a descurcat cu noi într-un apartament de trei camere din Ferentari. Mama a avut o viață grea, iar grijile, nevoile, problemele, boala au învins-o, a luat decizia să se sinucidă.

Eram la șantier și m-a sunat, mi-a zis că nu mai suportă situația, avea 50 de ani, probabil s-a gândit că eu sunt cel mai mare: ‘Billy, eu nu o să mai rezist, mă arunc de la etaj!’

Mama era moartă în fața scării, se aruncase de la etajul 8“, a conchis Mamele.

De-a lungul timpului, Iulian Mamele a evoluat la echipe precum Pandurii Tg. Jiu, Viitorul Constanța sau Concordia Chiajna.