Doroftei, mesaj trist din Canada! ”Asta e viaţa printre străini, oricine ai fi. Nu eşti acasă”

Pe Leonard Doroftei pandemia de coronavirus l-a prins în Canada, acolo unde se află de anul trecut după ce fostul campion mondial la profesioniști a părăsit dezamăgit România.

Ploieșteanul explică felul cum oamenii din țara frunzei de arțar tratează maladia care le poate pune în pericol sănătatea.

“E mai multă disciplină în Canada, oamenii respectă decizia de izolare în case. Mai sunt şi aici unii sunt obişnuiţi să socializeze. Probabil că în scurt timp se vor înăspri regulile.

Mulţi şi-au pierdut locurile de muncă în perioada asta, s-au închis multe afaceri, însă se dau ajutoare şi pentru firme şi pentru cei care rămân fără serviciu. Şi d-aia sunt şi oamenii calmi” a povestit “Dorin” pentru Telekom Sport.

Doroftei mai are până se se adapteze din nou la viața din Canada.

„Vor trece mulţi, mulţi ani până voi simţi că aici sunt «la mine», şi că pentru canadieni voi fi unul de-al lor. Chiar dacă am muncit, am boxat aici, am fost şi sunt tratat cu respect. Asta e viaţa printre străini, oriunde şi oricine ai fi. Nu eşti acasă”, a adăugat fostul pugilist.