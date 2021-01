Dennis Man este golgheterul la zi al campionatului, cu 14 reuşite şi 4 pase decisive în 17 meciuri.

Gigi Becali a anunțat de mai multe ori că a primit oferte de la echipa din Europa, în schimbul său, dar nu vrea să-l lase să plece, cel puţin până în vară.

Dennis Man este cel mai scump jucător din Liga 1, acesta fiind cotat la 6,5 milioane de euro de site-ul transfermarkt.com.

”Îl vrem. 17 meciuri, 14 goluri și 6 pase decisive are jucătorul de 22 de ani pentru FCSB, în acest sezon de Liga 1. Man mi-a atras atenția încă din sezonul trecut și sunt șocat că nu l-a luat nimeni până acum. Ce transfer ar fi”, notează cei de la Everything Celtic, pe contul lor de Twitter.

🇷🇴 | Dennis Man

Want. Want. Want.

Seventeen matches, fourteen goals and six assists from the 22 year old for FCSB this season.

Man caught my eye last season & to be honest I was shocked nobody snapped him up.

What a signing this would be!! pic.twitter.com/qJILSi9HQr

— Everything Celtic (@aboutceltic) January 24, 2021