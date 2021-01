Marius Șumudică (49 de ani) a plecat în Turcia pentru a semna contractul cu Rizespor, noul său club, după despărțirea de Gaziantep.

Antrenorul român a declarat că nu va încerca să-l transfere pe Constantin Budescu.

“Nu intră în discuții Budescu. Avem 18 străini și am dreptul la 14. Nu se pune problema! Djokovic mâine va semna, a trecut toate testele medicale și va semna când voi semna și eu. Eu am semnat un precontract și mâine voi semna contractul oficial“, a spus Șumudică, potrivit Digi Sport.

Tehnicianul a dat detalii despre cum a ajuns la o înțelegere cu cei din conducerea noului său club.

“Nu am apucat nici să mă bucur că vin acasă, am trecut de la agonie la extaz, mi-a părut rău când am plecat de la Gaziantep, am ajuns acasă și în două zile am fost sunat de cei de la Rize. Probabil așteptau lucrul ăsta, să mă demită cei de la Gaziantep, au fost trei propuneri din Turcia, dar am ales Rize fiindcă este o echipă stabilă, o echipă cu suporteri calzi. Fiind și Boldrin acolo am luat toate datele.

Eu nu am luat în calcul Arabia, am avut oferte și nu m-au interesat banii. Tot timpul am fost căutat din zona Golfului, dar nu m-a interesat Arabia. Am ales să rămân în Turcia. Simți că trăiești fotbalul!”, a spus Șumudică, la Digi Sport.

În ultimul meci disputat, Rizespor a remizat cu Istanbul BB, 1-1. Primul meci la care Șumudică va sta pe banca noii sale echipe este contra lui Fenerbahce. Partida va avea loc în 30 ianuarie, în deplasare, în etapa a 22-a, prima a returului campionatului Turciei.

“Este un joc, mergem să ne jucăm șansa. Nu mergem învinși de la început. Am mai câștigat cu Fenerbahce, merg să mă lupt. Dacă vom pierde, vom pierde. Va fi ceva extraordinar un egal, dar va fi important următorul meci de acasă cu Kasimpașa. Va trebui să îl câștigăm și să ieșim din zona asta a nisipurilor mișcătoare, să nu am grijă. Cu siguranță, anul viitor ne vom bate la primele opt“, a spus Șumudică, la Digi Sport.

Rizespor ocupă locul 12 în Super Lig, cu 25 de puncte.