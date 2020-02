Galeriile lui Dinamo și FCSB se pregătesc temeinic pentru meciul de duminică și promit un spectacol în tribune. Cu toate acestea, președintele ‘câinilor roșii’, Florin Prunea, nu vede o miză importantă pentru echipa lui, care va juca pentru al treilea sezon la rând în play-out-ul Ligii 1.

Dinamo – FCSB este programat duminică, de la ora 20:00, în etapa a 25-a din Liga 1. Ultimele patru confruntări s-au încheiat la egalitate, de fiecare dată cu goluri în ambele porți.

Ambele echipe vor să facă uitate rezultatele dezamăgitoare din ultima etapă. Dinamo a pierdut în deplasare cu FC Voluntari, scor 1-2, iar FCSB a remizat pe Arena Națională cu Academica Clinceni, scor 0-0.

„Nu cred că o victorie poate șterge amărăciunea acestui sezon ratat. Dar cu siguranță că este foarte important pentru suporteri, sunt orgolioși. Din păcate, îi văd și pe ei frustrați, supărați… Dinamo mereu a fost o nucă tare pentru Steaua, indiferent de poziția în clasament, dar și invers. Sunt orgolii la mijloc, este meciul suporterilor, al conducătorilor, al jucătorilor.

Pentru noi nu mai are niciun fel de miză, am pierdut din păcate play-off-ul, dar ne-ar da o liniște să pregătim play-out-ul, pentru că n-o sa fie simplu. O să vedeți! De la locul 7 în jos, toate echipele se vor bate la retrogradare, pentru că va fi o diferență de 5 puncte… 5 puncte, faceți și voi o socoteală și vedeți ce înseamnă. Vor fi meciuri tari, echilibrate, toate cu cuțitul la os.

Până miercuri seară, s-au vândut 15.000, pe lângă cele ale FCSB, care se vor da toate. Mizez pe 25 – 30.000 de suporteri ai noștri. La noi nu se pune problema să primească suporterii bani pentru coregrafie, ei au business-urile lor, se organizează bine, sunt oameni care își permit. Tot ce fac, fac pentru Dinamo.

Mai avem Cupa României, acolo sperăm să reușim să salvăm sezonul. Dusan Uhrin trebuie să își continue munca, el a venit la Dinamo într-un moment extrem de greu și a redresat situația. Dacă facem o analiză, cred că eram în play-off dacă s-ar lua în considerare rezultatele de când a venit el”, a spus Florin Prunea la Pro X.

