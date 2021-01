Theodor Corbeanu. Un nume care nu spune prea multe pentru majoritatea dintre noi. Poate, doar pentru cei foarte pasionați de fotbal. Un nume care ar fi trebuit rostit, mai des, de conducerea Federației de Fotbal și de cei care se ocupă de scouting.

La sfârșitul lunii decembrie, Theodor Corbeanu (18 ani) a fost inclus în premieră în lotul lui Wolves pentru un meci din Premier League. Pe lângă el, ar mai fi Cătălin Cîrjan, care a fost de asemenea inclus în lotul lui Arsenal Londra și Florin Andone, jucător accidentat, legitimat la Brighton.

Corbeanu s-a născut în Canada din părinți români. A strâns 13 meciuri pentru naționalele de juniori U16 şi U17 ale României. El a anunțat că a ales să reprezinte naționala Frunzei de Arțar în detrimentul “tricolorilor”. Fotbalistul cu origini române face parte din lotul care pe 15 ianuarie va disputa un meci amical contra Islandei.

Vina poate fi împărțită. În primul rând a fost decizia lui: “Mi-am dorit întotdeauna să joc pentru Canada”, a fost declarația sa sinceră, oferită publicaţiei “101greatgoals.com“.

Apoi, FRF poate ar fi trebuit să-l convoace în naționala Under 21, care la anul va juca la Campionatul European din Ungaria și Slovenia. Având în vedere că la ediția precedentă, “tricolorii mici” au ajuns până în semifinale, așteptările de la ei sunt mari.

Tot anul viitor, naționala lui Adrian Mutu va participa la Jocurile Olimpice. O nouă oportunitate pentru Theodor Corbeanu să se fi remarcat.

Din păcate, nu la fel se poate spune și despre naționala mare de fotbal. Vom urmări de la televizor Euro, reprogramat anul viitor. Nu spun că Theodor Corbeanu ar fi participat, ci că ar fi putut avea modele de urmat. Modele, care din păcate lipsesc din naționala lui Rădoi. Corbeanu a declarat că “Am ales Canada acum, după câţiva ani, pentru că am simţit că este un lucru corect în acest moment, deoarece are o generaţie foarte promiţătoare de jucători. Mai ales cu toată emoţia de a găzdui Cupa Mondială din 2026. Am crezut că pot face parte din această aventură. Asta m-a motivat şi m-a inspirat”.

El singur a recunoscut că reprezentativa Canadei îi conferă mai multe beneficii. Mirajul de a participa la Campionatul Mondial a cântărit greu în luarea deciziei. CM din 2026 se va disputa în Canada, Mexic și SUA. Atunci va avea 24 de ani și ar putea participa la Mondial în fața propriilor suporteri. Încă nu se știe dacă se vor califica automat toate cele trei țări.

De menționat că va crește și numărul țărilor participante la 48. Nu în ultimul rând, așa cum el a subliniat, Canada are o generație tânără, plină de talente, precum Alphonso Davies de la Bayern Munchen sau Jonathan David, atacant la Lille.

Poate că forul condus de Burleanu este vinovat că Theodor a ales să reprezinte Canada, dar nu în proporție de 100%.

Cu peste patru milioane de români plecați peste hotare, e clar că astfel de exemple vor continua. Un alt exemplu al unui tânăr sportiv din părinți români născut în Canada este Bianca Andreescu. Jucătoarea de tenis a fost numită sportiva anului în Canada, în 2019 când a câștigat US Open și a ocupat locul 4 WTA, poziția cea mai înaltă atinsă vreodată de o jucătoare din Canada.

Nu trebuie, însă, să omitem și altfel de exemple. Așa cum este atacantul născut în Republica Moldova, Virgiliu Postolachi. A anunțat în mai multe rânduri că își dorește să joace pentru naționala României și nu pentru Republica Moldova, el refuzând convocările primite din partea Federației de Fotbal de peste Prut.

În 2018, el a obținut cetățenia română, însă FIFA şi UEFA nu şi-au dat până în acest moment acordul.

Virgiliu Postolachi a impresionat la echipa secundă a lui PSG şi în UEFA Youth League. A fost împrumutat de clubul parizian, la Mouscron, în prima ligă belgiană. Federația Română de Fotbal ar trebui să se implice mai mult în acest caz, să pună presiune pe UEFA și FIFA. Măcar, pentru a nu irosi talentul unui tânăr jucător.