Theo Corbeanu (18 ani), atacantul cu părinți români născut în, Ontario a ales să reprezinte naţionala Canadei . Jucătorul legitimat la Wolverhampton a fost convocat pentru un turneu amical.

Theo Corbeanu a făcut parte din lotul primei echipe a celor de la Wolverhampton dar încă nu a debutat în Premier League. Federația Canadiană de Fotbal a pus ochii pe el și l-a convocat în prima reprezentativă.

Fotbalistul cu origini române face parte din lotul care pe 15 ianuarie va disputa un meci amical contra Islandei.

Theodor Corbeanu a strâns 13 meciuri pentru naţionalele de juniori U16 şi U17 ale României. El a anunțat că a ales să reprezinte naționala Frunzei de Arțar.

“Am reprezentat România la nivel de tineret. Nu am făcut-o pentru Canada, fiindcă nu am fost selectat pentru echipa U15. Aşa că mi-am spus că vreau să joc fotbal internaţional, pentru că asta făceau cei mai talentaţi jucători. Am contactat România, mi-au spus că mă cunosc şi că mă urmăresc. Le-am trimis câteva clipuri cu mine şi am început să vorbim. Am primit o convocare împotriva Irlandei şi am debutat în septembrie 2017.

Am ales Canada acum, după câţiva ani, pentru că am simţit că este un lucru corect în acest moment, deoarece are o generaţie foarte promiţătoare de jucători. Mai ales cu toată emoţia de a găzdui Cupa Mondială din 2026. Am crezut că pot face parte din această aventură. Asta m-a motivat şi m-a inspirat. Mi-am dorit întotdeauna să joc pentru Canada, dar aşa cum am spus, cu câţiva ani în urmă nu am fost selectat“, a declarat Corbeanu, pentru publicaţia “101greatgoals.com“.