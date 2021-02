Dezvăluirile unui fost fotbalist de la FCSB, despre antrenamentele cu Neubert: “Nivelul era peste cel din Premier League!”

Mitul performanțelor din punct de vedere fizic al echipelor pregătite de Thomas Neubert a fost foarte des dezbătut de mai multă lume, iar parcursul de excepție din urmă cu mai mulți ani al FCSB-ului i se datorează neamțului!

Considerat de foarte multă lume drept principalul “vinovat” pentru condiția fizică de invidiat a echipelor pe care le pregătește, germanul Thomas Neubert s-a întors începând din acest sezon la FCSB, iar formația lui Toni Petrea a arătat o condiție fizică de invidiat.

Fostul fotbalist al “roș-albaștrilor”, Florin Gardoș, a vorbit despre perioada petrecută la FCSB și a mărturisit că antrenamentele cu Thomas Neubert erau extrem de dure. Actualul jucător al Academicii Clinceni a dezvăluit că volumul de pregătire era chiar mai ridicat decât cel din Anglia, simțind asta în momentul în care s-a transferat în Premier League, la Southampton.

“Noi, ce am lucrat în perioada asta de doi ani, cu Reghe (n.r. Laurenţiu Reghecampf) şi cu Tommy (n.r. Thomas Neubert), a fost mai mult decât ar fi trebuit. Într-adevăr, eram foarte bine pregătiţi. El e conştient, pentru că, acum, cu generaţia asta nu mai lucrează aşa mult.

Am discutat şi noi cu el şi mi-a zis: «Mă, uite, am făcut puţin mai mult». Ca volum, mă refer, nu ca intensitate. Ca intensitate e tot acolo! Noi am fost cobaii! Am ajuns de la un nivel super-super înalt, în Premier League, unde culmea, chiar dacă intensitatea era aceeaşi, volumul nu mai era la fel. El făcea peste ce se face acolo.

Şi cum nu mai jucam nici atât de mult, la Steaua (n.r. FCSB) aveam 30 de meciuri, acolo am avut 13 meciuri, deja pregătirea mea se ducea undeva în jos!”, a declarat Florin Gardoș, potrivit Antena Sport.