Dezvăluiri senzaţionale ale avocatului care l-a scăpat pe Tamaş de închisoare! ,,A fost extrem de dificil”

Avocatul care l-a scăpat pe Gabi Tamaş de închisoare, în perioada când juca în Israel, a făcut câteva dezvăluiri senzaţionale.

Acum doi ani, pe vremea când juca în Israel, la Hapoel Haifa, Gabi Tamaş a fost prins de poliţiştii rutieri cu o viteză de 205 km/h şi o alcoolemie de treinori peste media admisă.

Avocatul care l-a apărat atunci pe Tamaş, era foarte dezamăgit de jucător, pentru că nu i-ar fi plătit suma de 70.000 de lei. Acum, acesta este de părere că cei din Israel nu l-au apărat pe jucător aşa cum trebuia la acel moment.

Eitan Stoler, avocatul lui Tamaş, mărturiseşte că şi-a recuperat banii, însă nu de la Tamaş, ci de la club.

,,Da, mi-am recuperat banii, însă nu de la Tamaș, ci de la Hapoel Haifa. El nici nu își primise salariul de acolo, nu avea cum să mă plătească. Știu că Gabriel a plătit clubului tot ceea ce s-a cheltuit cu el în acea perioadă nefericită. Nu știu dacă și-a mai văzut restul de sumă sau nu. Am trimis o notificare scrisă către club, în care am cerut să fie plătită factura către firma de avocatură, așa cum era corect și firesc. După multe presiuni, am reușit să ajungem la o înțelegere.

În toată perioada aceea, cât Gabi a avut probleme, au existat conflicte cu managerul general de la Hapoel, iar asta i-a îngreunat situația și lui Tamaș. Și el a avut mult de suflerit . Da, au existat dispute mari și între el și club, pe care a trebuit să le aplanez și nu a fost deloc o sarcină ușoară. Au fost situații destul de complicate acolo, nu aș vrea să intru în amănunte, dar pot să vă asigur că a fost destul de dificil să îl ajut pe Gabi, să împac și clubul, să liniștesc și fanii.”, a declarat avocatul pentru Playsport.ro.

Avocatul a lăsat deoparte problemele din trecut pe care le-a avut cu Tamaş, iar acum are doar cuvinte de laudă adresa fudaşului celor celor de la Universitatea Cluj.

,,Gabriel a avut ghinionul ca acel incident pentru care, ce-i drept, el a fost vinovat, să se întâmple în Israel, o țară cu legi extrem de stricte. Mă bucur că am reușit să îi salvez cariera, chiar dacă el a primit o lecție foarte dură. Acele șase zile petrecute în arest au fost extrem de dificile pentru el, îmi părea rău ca și cum ar fi fost fratele meu, era distrus, nu-i venea să creadă ce se întâmplă. El este un tip carismatic, cu o personalitate aparte, nu ai cum să nu îl îndrăgești. Sper că acum este bine, îi trimit salutări și cele mai bune gânduri.

Tamaș a avut mare noroc că a fost extrem de iubit de fani aici, îl priveau ca pe un adevărat star. De altfel, cred că este cel mai bun apărător pe care l-a avut vreodată Hapoel Haifa. În acele zile în care a fost închis, sute de suporteri au stat în fața arestului central și al tribunalului, i-au scandat numele, unii au dormit acolo în toate cele șase zile. Fanii au fost alături de Tamaș trup și suflet, eu nu am mai văzut așa ceva, asemenea solidaritate. Nu are cum să nu te impresioneze, nu poți rămâne indiferent.”, a mai precizat Eitan Stoler.

66 de meciuri a jucat Gabi Tamaş pentru Hapoel Haifa în două sezoane şi a reuşit să înscrie şi 5 goluri.

200.000 de euro este cota fundaşului de 37 de ani acum, potrivit trasfermarkt.com.